美國媒體《The Athletic》找了127位球員來針對許多獎項進行預測，結果顯示火箭「大鬍子」哈登奪下例行賽MVP，勇士則會完成3連霸。

誰能拿下例行賽MVP？122人參加投票，高居榜首的哈登得票率為44.3%，公鹿「字母高」阿提托康波以38.9%排名第2，名列3和4的分別是雷霆保羅喬治（12.7%）與七六人「大帝」恩比德（1.7%）。

誰是最佳防守球員？114人投票，華裔球星林書豪的隊友、暴龍一哥里歐納德得票率30.3%位居第一，2至5位分別是保羅喬治（16.2%）、爵士戈貝爾（14.9%）、快艇貝弗利（10.5%）、恩比德（4.4%）。

哪支球隊將奪下本季總冠軍？110人投票，勇士獲得高達79.5%的選票，大多數的球員們看好勇士完成3連霸壯舉，公鹿以6.8%排名第二，暴龍（4%）和火箭（3.1%）分居三、四。

誰是史上最佳球員？「籃球之神」喬丹的得票率高達73%，湖人詹姆斯（11.9%）第二、布萊恩（10.6%）第三、「天勾」賈霸（1.7%）第四，「魔術」強生、「戰神」艾佛森與杜蘭特各（1%），其中4人披過湖人戰袍。

本季最被高估的球員？僅有47人投票，可見得大家都不想得罪人，勇士卓雷蒙格林與雷霆韋斯布魯克以17%得票率並列第一，七六人吉米巴特勒、灰狼威金斯和唐斯皆以6.3%並列第三。

至於誰最被低估？116人投票，鵜鶘哈勒戴16.3%第一，拓荒者利拉德與公鹿米德頓以6.8%並列第二。

(中時電子報)