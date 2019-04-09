新加坡一名17歲富少日前跟一名18歲女性在廁所啪啪啪，還拍下性愛片，事後2人在酒吧內吵架，女子被獲報前來的警察帶走之前，把手機交給閨蜜，閨蜜再把手機交給另一位友人那凡西南(Naveenthiran Thevathas)，沒想到那凡西南見到手機中有啪啪片後起了歹念，向富少勒5萬元新加坡幣（約113萬新台幣）「封口費」。

富少去年2月14日情人節當天，收到那凡西南傳來一支性愛影片，被勒索5萬元新加坡幣，不然就會把影片PO到社群網站，並傳給他爸爸。富少遭威脅之後立刻報警，並假裝告訴那凡西南只能先付8000元，要求見面，那凡西南便要友人奈度（Nitesh Naidu Raj Kumar Naidu）開車載他去拿錢，其實這是富少與警方設的局。

結果那凡西南奈度去拿錢時，員警便上前逮捕，兩人見狀立刻跳上廂型車逃跑，與警方在高速公路上演警匪追逐約13分鐘後，最終落網被捕，那凡西南被判刑4年2個月，鞭刑3鞭，奈度遭判坐牢1個月。

(中時電子報)