杜蘭特(Kevin Durant)季外可能加盟紐約尼克，ESPN球評凱勒曼(Max Kellerman)認為杜蘭特不該去。「杜蘭特簽約1秒鐘之後就會後悔了。那裡有全聯盟最差勁的老闆多蘭(James Dolan)和一支爛到骨頭裡的球隊，想去紐約還不如選擇籃網。」

凱勒曼說：「杜蘭特不喜歡被酸，他球打得這麼好，就籃球員專業來說他幾乎是完美的，他本來就不該被酸。但他去紐約第一天就要面對充滿敵意的媒體，那些媒體痛恨尼克，不會讓他好過。他只會淪為多蘭炒高股價的工具，多蘭眼裡一向只有股東。」多蘭慣常的做法就是找來一個大球星坐鎮，吸引球迷買票進場，其他的一概不管。

快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)說：「就算是最爛老闆也沒差，杜蘭特夠強，看看他恐怖的得分和命中率。重點是杜蘭特跟誰一起去紐約，若他單幹確實會被尼克毀掉，但那是東區，競爭程度不比西區，你只需要雙王合體就能打進分區決賽了。」

幾年前詹姆斯(LeBron James)從熱火回歸騎士隊，凱勒曼也說詹姆斯會後悔，理由跟現在杜蘭特差不多。史密斯當時表示：「老闆很爛沒關係，要相信詹姆斯的能耐。」結果史密斯說中了，若非勇士異軍突起，詹姆斯還可以拿不止1冠。現在尼克總裁承諾今夏雙王合體，還有樂透籤可抽，杜蘭特有希望複製詹姆斯當年的東霸天之路。

(中時電子報)