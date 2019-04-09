網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

民進黨黨內初選蔡賴相爭，戰火越發激烈，雙方人馬已殺到刀刀見骨狀態。為了化解對立氛圍，黨主席卓榮泰曾提出前行政院長賴清德必須總統蔡英文3%才算勝出的建議。網友大驚，這沙小！更有網友表示要不要讓87%好了！

據《鏡傳媒》報導，民進黨黨內初選蔡賴相爭，為化解對立氛圍，在卓榮泰協調下，蔡英文與賴清德已正式會面，據了解，雙方都表達堅定參選的想法和立場。據悉，卓榮泰為了促成初選時程照常進行，曾提議若黨內互比式民調「讓3趴」說法，意謂賴清德初選民調必須贏蔡英文3%才算勝出。但因賴蔡兩人沒有表態，最後沒有進入討論。

得知賴要讓蔡3%的網友，於批踢踢發文表示，「這沙小」、「我覺得要讓87%」、「厲害了..我的黨！全球首創讓分初選」、「不愧是綠共！什麼從來沒出現過的奇葩初選都見識到了」、「台彩要不要乾脆開民進黨初選賭盤」、「這不就是承認賴民調領先」、「所以DPP根本最大莊家，熟悉各種賭博操作」、「人家4女生啦，你要讓女生3趴啦」！

(中時電子報)