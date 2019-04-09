根據《TMZ》網站報導，即將在本季結束後高掛球鞋退役的熱火球星韋德，他的11歲小兒子錫安上周末參加了在邁阿密海灘舉行的同性戀遊行活動，並且公開出櫃，此舉獲得韋德的支持與鼓勵。

韋德與前妻生下了兩子，離婚後扎伊爾與錫安跟著韋德生活，韋德與現任妻子尤妮恩結婚後，尤妮恩將兩位小孩子視為己出。

韋德上周因為有比賽，因此無法和家人參加這場同性戀遊行活動，但他在推特放上兩兄弟的合照，並且支持小兒子的舉動，「真的很希望能在現場看到你的笑容。」

(中時電子報)