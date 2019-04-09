民進黨總統初選陷入蔡賴之爭，卻傳出綠營內醞釀以徵召、停止初選等方式，保住民調落後的蔡英文。資深媒體人唐湘龍說民進黨用各種方式做「排賴條款」，怒轟「超級不要臉」，他說若用這種方式去逼退已表態且基於弱勢的賴清德，「我就是覺得這個黨讓人看不起!」

民進黨總統初選進入協調階段，但傳出黨內有人在醞釀其他方式決定候選人，甚至討論運用全代會的「霸王條款」排除賴清德，引發黨內議論。對此，賴清德多次強調作為民進黨員，希望民主制度要堅定維持，自己也會堅定走完黨內初選程序。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上指出，他看的這種情況是真是「超級不要臉」。唐提及，在沈富雄那個時代時，民進黨裡面頂多訂出一個「排藍條款」，但今天連排藍條款都懶得訂，直接訂一個「排賴條款」，想盡辦法、想方設法，用各種放話的方式，府院黨一起叫賴清德滾，「有這樣子的黨嗎?」

唐湘龍轟蔡英文作為現任領導人，用這一種的方式，府院黨營造各種的聲勢，用主場的優勢逼退賴清德「要不要臉」。他說如果他接到民調，一定支持蔡英文，不會支持賴清德，但若用這種方式去逼退一個表態，而且是基於弱勢的賴清德，「我就是覺得這個黨讓人看不起!」

有民調顯示，2020年總統選舉，在民進黨方面，爭取連任的蔡總統支持度為23.9％，而表態與蔡英文爭黨內提名的前行政院長賴清德支持度為22.8％，但有48.9％受訪者則表示都不支持。唐也提及有將近一半人沒有表態，現任者遭遇到這麼強的不表態率，當然是賴清德贏，「如果不是賴清德會贏，你們府院黨在緊張什麼？」

(中時電子報)