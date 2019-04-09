雙龍景觀吊橋遊憩區還在施工中，請民眾勿擅入。（廖志晃翻攝）

南投縣信義鄉雙龍景觀吊橋，跨距長達350公尺、谷深120公尺，目前正在施工中，預計今年夏天完工啟用，屆時，南投又將有新的旅遊景點；不過，由於當地道路狹窄，還有很多地方安全設施待改善，請民眾不要私闖上山，以免發生危險。

信義鄉雙龍景觀吊橋，斥資6000多萬元興建，橫跨在兩岸峭壁及開闊山谷上，橋身跨距350公尺，橋下谷深逾120公尺，相當於40層樓高，主要沿著舊有的水管橋上方興建。

南投縣長林明溱說，雙龍景觀吊橋的橋墩基礎工程完成後、架起鋼索，4月進行橋面鋪設，預計今年夏天完工啟用，周邊也將進行步道規畫及安全維護設施，提升遊憩品質。

雙龍景觀吊橋懸掛在兩側大峭壁上，景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈，終年不斷，鮮為人知的祕境，未來將成為南投觀光新景點。

信義鄉長全志堅說，縣府興建雙龍景觀吊橋，有助於信義鄉觀光發展，也有利於農特產行銷，及原住民文化推廣。

由於雙龍景觀吊橋位於偏遠山區，營造構工材料運輸不易且施工困難，工程招標遇到多次流標！將來完工後，將由縣府營運管理，並在雙龍橋附近設置轉運站，遊客到雙龍景觀吊橋遊玩，得搭接駁車上下山，確保安全。

(中時 )