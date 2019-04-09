許多十字花科蔬菜被認為具有抗癌功效，但專家表示，不當的煮法將使得這些蔬菜的營養被破壞殆盡，包括綠花椰菜、白花椰菜、高麗菜，球芽甘藍等7種抗癌蔬菜，一經加熱，抗癌成分將大量流失。

包括白菜、高麗菜、綠花椰菜、白花椰菜、抱子甘藍、羽衣甘藍、水田芥等7種十字花科蔬菜被認為有獨特的抗癌力量，切碎或咀嚼後，蔬菜中的酵素會將硫代配醣體轉換成異硫氰酸酯。

不過《早安健康》報導，根據英國華威大學一項實驗，分別測量十字花科蔬菜經水煮、蒸熟、微波、油炒後的硫代配醣體流失量。結果發現，水煮30分鐘後營養素流失最多，綠花椰菜的流失量竟高達77%，高麗菜、白花椰菜、球芽甘藍的硫代配醣體也都流失一半以上。

專家建議，蔬菜加熱時應減少烹調時間，而且盡量不要碰到水，才能保留更多營養素。若擔心生吃蔬菜可能有農藥殘留，可以選擇清蒸、微波或快炒等水煮以外的方式烹調；若要川燙，清水只要稍微蓋過蔬菜，用微火加熱幾分鐘即可食用，不必等到水滾。

(中時電子報)