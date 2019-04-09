台北一名黃姓男子與女同事小真（化名）發生性關係，事後卻挨告性侵，被檢方以強制性交罪起訴，但黃男反駁，當天小真穿緊身牛仔褲，不可能只用1隻手就把她的褲子與內衣脫掉，是對方「配合」才能發生性行為。台北地院法官認為，小真下體與腿部沒有相關傷痕，與描述不符，判黃男無罪。

小真指控，2007年1月他邀黃男看完電影後，對堅持要幫忙搬東西到新家，兩人才一同上樓，坐在沙發上聊公司瑣事時，突被黃男用左手扣住兩隻手腕，再架到頭後方，接著用另一隻手解開牛仔褲、內衣。

但黃男反駁表示，小真當天穿著紅色的套頭毛衣，幫忙脫毛衣時還配合把雙手舉高，脫內衣時也有把身體側向一邊，因為她下半身穿緊身牛仔褲，腳踝的部分非常難脫，她還配合把腳背打直，好讓牛仔褲可以脫下。

台北地院法官認為，小真如果是遭強行拉扯牛仔褲性侵，下體和腿部應有相關傷痕，一切顯然與說詞不符，因事證未明，判黃男無罪。

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(中時電子報)