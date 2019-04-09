Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 2019年4月3日

須雙方合力才能打開的保險套。阿根廷情趣用品品牌「Tulipán」近期在網路發布一款全球首款「同意保險套」，表示2人要發生性關係前，必須同時使用4隻手才能打開。公司表示，此產品能確保雙方是在「你情我願」的狀況下發生性行為，希望藉此降低社會上性侵案件的發生機會。

綜合外媒報導，由Tulipán公司推出盒裝名為PlacerConsentido的「同意保險套」，其包裝兩側擁有8個特殊開關，一定要同時按下才能打開，意味著拆打開須使用到4隻手，有趣的是，打開包裝的同時指紋也會被留下，更能保證2人是兩情相悅、你情我願的。

Tulipán品牌負責人表示，「若要發生性關係，就必須由2個人達成共識，有了這樣的前提，雙方就能得到尊重和愉悅」，此款同意保險套近日已經開始在部分地區夜店免費發送，並確定未來會正式販售該產品。

網友看完後紛表示，「男生終於不用再害怕被告」、「避免仙人跳」、「有留指紋，讚」、「男生一定要好好保護自己」。

但PTT上也有網友表示，「性侵哪會考慮你情我願」、「專為強暴犯設計，無套跟合意選一個」、「買別牌的就好了」、「忘了剪刀的存在」。另有網友表示在台灣沒用，「聲稱一開始同意但之後不同意，一樣會被告」、「太小看"越想越不對勁..."」。

(中時電子報)