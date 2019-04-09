發生於去年10月21日造成18人死亡、215人受傷的台鐵普悠瑪列車出軌事件，台北地檢署就ATP遠端監視系統進行偵查，北檢經近半年的調查，發現ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，以及監督操作等各方面都存在缺失，不過，因宜蘭地檢署已偵辦出軌事件的刑責，北檢於是將案移轉宜檢偵辦。

台鐵普悠瑪列車是去年10月21日下午4時50分，在蘇澳鎮新馬車站旁出軌，造成18人死亡、215人受傷，當時傳出台鐵列車ATP遠端監視系統存有弊端，北檢於是介入調查。

北檢在偵查過程中指揮調查局北機站及廉政署，調取招標文件、契約規範、驗收紀錄，並傳喚約談相關標案採購、監造、測試、驗收等人員65人次，發現ATP遠端監視系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在缺失。

不過，普悠瑪列車出軌案正由宜蘭地檢署偵查中，且宜檢表示，ATP遠端監視系統未連結施工的原因為何、是否為事故發生的原因、承辦人員是否須負業務過失致死等刑責，都在檢察官釐清偵辦中，北檢為避免認事兩歧，協調後將全案移宜檢偵辦。

(中時 )