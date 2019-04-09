台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」，新建工程9日上午動土，預計明年10月完工。（曹婷婷攝）

台糖公司全球首創第一棟完全零廢棄、零汙染，建材可拆解回收再製的「沙崙智慧綠能循環住宅園區」，新建工程9日上午動土，預計明年10月完工，將規畫可提供351戶安居住宅，跳過傳統市場出售獲利思維，「只租不售」實踐循環建築，開創國內循環住宅的新起點。

今天動土典禮由台糖董事長黃育徵、台南市長黃偉哲及產官學界、民代出席，一起見證國內建築產業開創循環新世代的歷史新局，也是國際首創劃時代的標竿建築。

台糖配合「沙崙綠能科學城」，於台南沙崙建造全台首座智慧綠能循環住宅園區，且為投入這項開創性的建築理念，事先花2年布局，本案為循環工程起點，接下來全台陸續推出8座循環出租住宅。

台糖董事長黃育徵說，台糖身為國營機構所要扮演的角色，是要為下一代台灣努力，與地方政府和產業攜手，循環經濟不是獨善模式，需要一起合作，台糖透過這棟建築樹立一個典範。

(中時 )