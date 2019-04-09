小熊隊歸位！開季連續9場比賽都是客場作戰，小熊9日終於等來本季主場開幕戰，他們以10-0痛宰海盜隊，游擊手拜耶茲(Javier Baez)忍不住感嘆：「回家的感覺真好，我想念這些球迷與勝利。」小熊隊開季2勝7敗，遭到球評媒體批評，這場大勝不僅一吐鳥氣，也寫下難得紀錄。

大聯盟官網報導，小熊隊10場比賽合計攻下72分，是隊史近65年來最佳(成軍144年)。小熊前10戰有5場打超過10分，是1900年以來第4支達陣的球隊。明明火力這麼強卻輸個不停，原因就在於牛棚太糟糕，至今全隊62分責失，其中31分是牛棚放的火。牛棚崩盤率如此之高，打線再猛也追不回來。

小熊今日第2局就灌進6分，前4局打完已經10-0領先。其實他們只有8支安打，除了席瓦伯(Kyle Schwarber)的兩分炮，其餘都是利用對手失誤和保送，然後集中攻勢打回來的。最重要的是牛棚終於回穩，4人合撐7局都沒有失分。

總裁艾普斯頓(Theo Epstein)暫時鬆了一口氣，賽後大談要設法找回勝利方程式，他稱讚球員都很專業也很努力，對他們有絕對信心。總教練麥登(Joe Maddon)仍捍衛自己的用兵哲學，也就是頻繁調整陣容的方式。「小心別被數據誤導，球員每天狀況都不同，我要求的是當天最強的戰力。不是這一周、這個月，而是今天。」

(中時電子報)