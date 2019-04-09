2020台北燈節選址確定！台北市觀光傳播局今宣布，明年燈節將以台北西區舊城做為主要舉辦場地，而各區公開評選中獲得高分的南港地區，也將與西門町合作試辦，這也是東、西區首度合辦，期盼藉此帶動東區商圈發展。

台北燈節2017年首度從花博移師西門町舉辦，每年吸引國內外旅客共襄盛舉，間接帶動西門與北門商圈發展，其他行政區也躍躍欲試，積極爭取主辦權，北市府於去年燈節閉幕時宣布2020燈節將讓各行政區或以跨區合作的方式提案申請。

北市觀傳局長劉奕霆表示，經公開評選與場地、交通、等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。

劉奕霆進一步指出，由於南港地區近兩年仍有工程動工、開工中，考量交通、安全、燈節展示空間等綜合因素，採行與西門町合作試辦模式，決策過程中也多次與地方溝通，也期盼未來有機會於東區主辦。

(中時 )