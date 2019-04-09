「相愛容易，相處難」這句話說明愛情是波折的，在達到至死不渝程度前，都是需要經過很長一段時間的磨合，大陸占星網站《星座屋》公布「速配指數」爆表星座，前4名為水瓶座&摩羯座、巨蟹座&金牛座、射手座&雙子座、雙魚座&牡羊座。其中，雙魚座&牡羊座是甜到爆的速配星座。

大陸占星網站《星座屋》公布「速配指數」星座情侶，《ETtoday健康雲》整理列出前4名排行榜，如下:

第4名水瓶座&摩羯座：兩人相處只要一個眼神就能讀懂對方想法；任何重要日子都會慶祝，這樣愛情模式永遠不改，真的爆甜。

第3名巨蟹座&金牛座：溫和重感情的巨蟹能包容牛牛倔強和固執，而金牛注重經濟上穩定，能夠給巨蟹安全感，他們無時無刻為對方著想、包容體諒，讓人羨慕。

第2名射手座&雙子座：活潑開朗的射手，崇尚自由愛冒險，雙子也厭惡平淡，擅長找樂子，兩人喜歡「說走就走」不受拘束，讓人好嚮往。

第1名雙魚座&牡羊座：魚兒對情人細心呵護，處處為對方著想，凡事有話直說；羊羊性情剛烈，但仍會為對方設計小驚喜，相處過程中粉紅泡泡狂炸，不會讓對方有無聊、寂寞時候。這對情侶最閃最甜。

(中時電子報)