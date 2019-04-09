台鐵第四代票務系統今日凌晨0點起正式啟用，開放民眾預定4月23日後的個人票，截至今日上午8點為止，共完成6800張訂票，系統操作順利。另外，「台鐵e訂通2019」App今起也可使用，民眾可透過該App付款取票，省去領票的麻煩。

台鐵第四代票務系統於2月23日上線，開放團客使用新系統訂票，今日起開放預定4月23日後的個人票。台鐵表示，今日開放新系統後，前20分鐘即完成3388張訂票，截至上午8點為止，共完成6800張訂票，系統操作順暢。

台鐵提醒，若要訂購4月22日以前車票，必須使用原有的訂票系統（http：／／railway.hinet.net），訂購4月23日以後車票則需使用第四代票務系統（https：／／tip.railway.gov.tw）。

另外，新版的「台鐵e訂通2019」也已同步上線，推出無紙化電子票券與多人分票等多項服務，屆時將可省去至超商或郵局取票的手續費用，與至車站取票的交通成本。若要查詢4月23日以後的車票，就須使用新版App，之前的車票則需使用舊版App。

台鐵指出，新系統提高購票效率，預計每分鐘最多可完成60萬筆交易，可有效降低連假一票難求的窘境。此外，也新增「自動分段湊票」、「多元取票」等功能，並提供電子票券服務。

台鐵指出，新系統導入智慧配座機制，改善既有固定配座模式，有效提高單筆購票效率，較舊版系統提升5％到10％的訂票成功率，並結合中華電信雲端技術，預計每分鐘最多可完成60萬筆交易，盼能大幅改善旅客的搶票困難。

(中時 )