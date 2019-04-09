隨著國人飲食西化，使得脂肪肝的盛行率逐年攀升，以中醫的觀點來看，罹患脂肪肝和飲食、活動量以及作息等等有關，除了服用中藥、按摩穴位可以改善罹患脂肪肝的不良體質外，平常也可飲用洛神綠茶及山楂茶來降低血脂，預防脂肪肝。

根據《每日健康》，中醫歸納出以下3種容易出現脂肪肝的體質：

1.氣滯血瘀

氣運不順暢，有這種體質的人有時會感到胸悶，胸、腹部有腫脹感，或是局部定點會刺痛。其治療方法就是活血化瘀，可服用桃紅四物湯、血府逐瘀湯等等中藥，平日也可飲洛神綠茶，幫助清熱，降低血脂，避免脂肪堆積。

2.脾氣虛

許多身材纖細的人，就算是血脂正常，也可能有脂肪肝，中醫診所院長劉佳祐就指出，這類病人通常因中年以後，新陳代謝變差、日常缺乏運動，而形成中醫所謂脾氣虛的體質。因此服用的中藥需能調理脾胃，補中益氣，像是四君子湯。

3.痰濕體質

中醫診所院長程惠政表示，脾負責消化吸收養分、代謝排除水分，使身體新陳代謝得以正常運作，肥胖者因愛吃油膩或高糖分的食物會助濕生痰，損害脾胃功能，久而久之便形成痰濕體質。

可服用溫膽湯來祛濕化痰，調和膽胃。平日則可適量食用山楂或山楂茶，消食化積，行氣散瘀，來降低血脂。

(中時電子報)