國、民兩黨總統人選難產，高雄市長韓國瑜動向備受矚目，台中市長盧秀燕9日表示，韓國瑜希望等他美國回來後再談，今天他已出發前往美國，「希望外界給韓市長多一點時間與空間」，韓國瑜回台後，與國民黨主席吳敦義談了以後，相信這件事情會慢慢明朗化。民主國家都有初選，這是大選初選必經的陣痛，兩黨支持者都會特別焦慮，但若初選期間撕裂太厲害，可能就不利於自己政黨的大選。

前新北市前市長朱立倫希望國民黨盡快徵召韓國瑜參選2020年總統大選，盧秀燕今日在市政會議前受訪表示，韓國瑜日前來台中賞花博，私下談及目前的總統人選，對於這個議題，韓國瑜表示，希望等到美國回來後再談，希望大家多給韓國瑜時間與空間。

對於國、民兩黨的總統參選人名單都難產，盧秀燕強調，民主國家都有初選，這是大選初選必經的陣痛，因為民主國家會有初選，兩黨支持者一定會非常的焦慮，不必太過緊張。

「不過，在初選過程當中，怎麼樣維持風度跟團結非常非常重要」，她說，如果初選期間撕裂太厲害的話，那可能就不利於自己政黨的大選。

盧秀燕提醒，初選陣痛是難免的，但在初選中大家能夠保持風度，同時盡量維持團結非常重要。

(中時 )