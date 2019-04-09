2020總統大選國民黨黨內初選尚未定案，更傳出說黨主席吳敦義在「捧韓殺朱」。對此，新北市長侯友宜今（9）日受訪時表示，台灣應該靜下心來，好好為國家做事、為民眾服務，把選舉氛圍降到最低，不要每天都在對立與衝突，充滿算計，這些都沒有意義，要算的應該是如何為國家做事、為國人服務，扮演好自己的角色，而黨的角色就是很清楚訂出一個公平、大家都能接受的遊戲規則，快速回應民意，這才是應有的職責。

侯友宜以自己為例說，他當新北市長，最重要的不是選舉，而是把市政做好，讓市民有感，這個比選舉重要，所以希望大家靜下心來，不是每天在談對立、衝突和選舉的算計、招式，這些無意義的事情。

對於朱立倫呼籲黨中央儘速徵召韓國瑜，侯友宜表示，每個人有每個人的想法跟看法，他只希望趕快把遊戲規則訂清楚，在大家接受的範圍裡，把大家心目中的人選產生出來，全力以赴為國家好好做事。

媒體問侯，民進黨蔡英文和賴清德已在昨天會面，是否認為國民黨的腳步太慢？侯友宜說，每個黨有它自己的規畫，但是最重要是要清楚、明快，真的有心為國家做事，不要老是為自己在想，那就沒有意義了。

媒體追問，是否希望吳敦義主席趕快表態要不要參選？侯友宜說，每個人有自己參選的想法跟意志，「我們都表示尊重」。最重要是把自己工作的角色做好，市長有市長的角色，黨主席有黨主席的角色，黨主席的角色就是趕快把遊戲規則訂好，讓大家可以遵循，這才是最重要的，「我們尊重他的角色扮演，但他一定要把角色扮演好」。

(中時 )