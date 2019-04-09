2020年總統選戰開戰在即，民進黨在初選部分進入協調的最後倒數階段，民進黨主席卓榮泰證實，蔡英文、賴清德已於昨天下午見面，互相表達了自己的立場與想法，據悉，蔡英文主張「現任者優先」，在會中也表達爭取連任的意願，賴清德則堅持走完初選程序，雙方未能達成共識，名嘴謝寒冰對於小英的想法則不以為然，甚至怒轟她「弱智到一個不行」。

謝寒冰臉書po文。(翻攝自謝寒冰粉絲團臉書)

蔡英文除了在「蔡賴會」上表達連任意願外，事後也透過官方line帳號，再度強調「現任者優先」，保障提名所有連任的縣市首長，讓他們無後顧之憂專心拚政績，而名嘴謝寒冰一早發臉書，稱小英這番話「真是弱智到一個不行」，酸言：「2018你們的縣市長不就輸了一屁股？何況就算黨內無人挑戰，妳能叫黨外不要競爭？怎可能無『後顧之憂』？」，甚至拿蔡英文就讀英國倫敦政經學院的學歷做文章，大罵：「她唸的難道是倫敦腦殘學院嗎？」，嗆度滿點！

(中時電子報)