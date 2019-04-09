雲林縣斗南順安宮媽祖廟彩繪浮雕，信眾跪地膜拜媽祖栩栩如生。（許素惠攝）

雲林縣斗南順安宮媽祖廟彩繪浮雕，媽祖率領4大海龍王及眾護法神將出巡，保佑風調雨順、五穀豐收。（許素惠攝）

雲林斗南順安宮媽祖廟正殿後牆新設「媽祖顯聖護海佑民」彩繪浮雕，將媽祖度海佑民的故事表現得淋漓盡致，捐設過程充滿神奇，捐建人之一雲林縣議員蔡東富許諾未告訴家人，不料一進門妻子就提起，讓他覺得「很神」。

該「媽祖顯聖護海佑民」彩繪浮雕就在觀音殿正前方，高6公尺、寬13.5公尺，主題是媽祖率領4大海龍王及眾護法神將出巡，保佑風調雨順、五穀豐收，信徒們看到媽祖顯聖跪地誠心朝拜，鉅幅大作氣勢磅礡，卻又彌漫著祥和平安的氣氛。

該宮總幹事周味明指出，該浮雕是蔡東富與建築業者張清川共同捐贈，可能是目前全縣最大幅。

蔡東富表示，觀音殿落成後他去廟裡參拜，看到正殿前一大片水泥牆很不美觀，擲筊向媽祖請示美化，連續得到3個聖筊，回家一進門，妻子洪惠玲就問是否向媽祖許諾要美化牆面，讓他十分驚訝，因為要美化也是參拜時看到水泥牆而臨時起意，不料老婆竟知道，實在很神奇。

蔡東富夫婦不敢大意，認真地上網搜尋資料，並在台南找到專業工匠，繪了3張草圖，再進一步請示媽祖，結果「媽祖顯聖護海佑民」連續6個聖筊脫穎而出。

(中時 )