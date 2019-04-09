NBA聯盟今天在官方推特上針對拓荒者球星利拉德昨日與金塊之戰有「假摔」嫌疑而祭出警告，當事人利拉德在得知消息後立刻回嗆聯盟與裁判，此舉有可能替自己領到一張罰款「紅單」。

OFFENSE

DEFENSE

OFFENSE pic.twitter.com/vtlXPcMjg5 — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月8日

昨日這場比賽打到第四節剩下4分33秒的時候金塊取得105比98領先優勢，利拉德則在最後3分55秒於底角的三分線外躍起出手，騙到了梅森普朗里的犯規，進而在罰球線上3罰俱中，緊接著又飆進三分球，在1分10秒內率領球隊打出9比1攻勢逆轉了戰局，最終贏得了比賽。

不過，利拉德在最後3分55秒的三分線外出手後的跌倒動作被聯盟認為有「假摔」嫌疑，今日決定祭出警告處分。

對此，利拉德也透過推特嘲諷並且批評裁判「整場比賽都不吹哨，那麼你只能去搏得哨音，喔！對了，他們認為我是假摔(雙方身體上是有接觸的)。」

拓荒者昨日後來居上逆轉贏得比賽，利拉德功不可沒，但梅森普朗里卻是在場邊氣得跳腳，可見得利拉德的3次罰球是存在爭議性的。

然而得利者利拉德不知「沉默是金」的道理，反而在推特上諷刺起聯盟與裁判，這個舉動恐怕會讓讓自己的荷包失血，如同勇士三巨頭史提芬柯瑞、杜蘭特和卓雷蒙格林上周批評了裁判導致合計挨罰了7萬美元。

(中時電子報)