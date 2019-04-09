桃園市客家事務局製播客語節目「桃園个天光」，15日起至10月4日，每周一至五早上8時45分，在FM97.5「IC之音廣播電台」播出。針對媒體詢問蔡總統和前行政院長賴清德會面無交集，桃園市長鄭文燦表示，意見有差距是正常的，協調小組也要盡力完成彼此共識。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市客家局委託IC之音製作帶狀節目，包含客家人物、客家采風、客家活動等等，每天有不同主題，讓民眾上班的時候，很輕鬆接受客家訊息。他說，透過節目，讓客語成為生活中的一部分。另外IC之音的聽眾以中壯年為主，約35歲到50歲。鄭指出，自己推動客家紮根有很多方面，不只是傳統，也要創新，讓客家走入生活，讓客家容易接近。

另外媒體詢問，蔡總統8日和賴清德碰面，蔡希望現任優先，賴則希望走完初選。鄭文燦表示，意見有差距是正常的，協調小組也要盡力完成彼此的共識，如果不能完成協調，也要跟中執會提出報告。

媒體也詢問，蔡英文和賴清德的碰面，看起來沒有化解基層的焦慮，要怎麼化解？鄭文燦則說，大家希望有更好的結果很正常，有焦慮完全可以理解。需要更大的智慧來處理這個問題，需要蔡總統跟賴院長，取得更大的共識。鄭強調，事情還在進行當中，不預設任何劇本。

(中時 )