對日本「草食男」、「佛系男」、「魚乾女」等流行詞所形容，年輕世代不願談戀愛、對象難找，要「破處」更是難上加難；根據日本東大與外國團隊研究顯示，推算2015年40歲以下成年人中，有近四分之一曾未與異性有性經驗，而低收入與維持處男的比例更是成正相關。

據美國有線新聞網8日報導，日本東京大學和瑞典卡羅林斯卡學院團隊的研究顯示，2015年18至39歲日本人中，有24.6%沒有異性間的性經驗，比1992年的21.7%增加，而在30至39歲人群中，幾乎每10人中有1人沒有性經驗；此外，處男比例增加更多，2015年有25.8，比1992年的20%增加不少。

調查也表明，在工作及經濟狀況不穩定的男性中這一比例較高，但無性經驗的男女中8成有結婚意願。研究團隊認為「沒有性經驗或許並非出於本意」。參加這項調查的男性中，收入較低的人沒有過性經歷的比例，較富裕人高達的20倍。換言之，越沒錢的人，越沒有性生活。

該研究報告的主要作者漢茲納畢（Cyrus Ghaznavi）表示：「儘管當討論涉及誰有性生活、誰還是處男或處女這類的因果關係時，討論會變得異常複雜，但我們發現對於男性而言，異性戀者缺乏（性）經驗是一個社會經濟學的問題——至少一定程度上是如此。」

這份研究是根據男女各1萬多名的調查數據進行分析，並於英國醫學雜誌《BMC公共衛生》上發表。研究團隊表示，這一趨勢對日本的低出生率有著怎樣的影響還有待進一步研究。

(中時電子報)