民進黨2020總統大選究竟由誰出戰，至今仍在協調，挑戰大位的前行政院長賴清德和尋求連任的總統蔡英文近期頻隔空喊話，而今晚兩人將有首場「熱身賽」。賴清德今晚8點將和知名健身網紅「館長」直播，同時間蔡英文也要和美國戰略智庫視訊，空戰較勁意味濃厚。

民進黨總統初選陷入蔡賴之爭，近日更傳出，黨內英系醞釀不排除以徵召和停止初選方式，來力保多份民調中皆落後的小英，面對賴清德堅持選到底的精神，小英如何接招，也備受矚目，並考驗民進黨的智慧。一時之間，民進黨的2020宮廷戲還有得演。

由於蔡英文網路經營多時且頗有所得，賴清德不落人後，今晚8點將和館長直播，團隊發言人林聖哲受訪表示，直播是透過友人牽線，希望藉由直播讓更多人知道他的政策論述、強化對年輕朋友、網路朋友的交流。館長近日也在臉書po文「不見不散」。

蔡英文今晚將在晚間8點55分，應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）及「威爾遜國際學人中心」（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）邀請，首度在總統府以視訊會議方式，與美國重要意見領袖針對台美關係及區域安全情勢交換意見，並向與會來賓發表專題演說。

對此，挺小英的網友認為「一個是跟美國智庫視訊連線討論東亞局勢，另一個找網紅開講，格局高下立判」、「有國際觀的 判贏一回」、「找館長等於是真想攬大位，還說不是要跟蔡比拚?」「放眼全黨竟無一是男兒」。挺賴網友也表示「空心菜民調那麼低迷， 到底有什麼資格贏清德兄，還在那改來改去」、「蔡內閣的小國民黨朝廷的能耐就這樣子...有夠差」。

(中時電子報)