羽球「世界球后」戴資穎在周日結束的馬來西亞公開賽第4度摘冠、並完成三連霸，加上比賽期間適逢連假周末，就像小戴的家人組成龐大加油團在電視機前幫球后加油一樣，全台灣眾多「穎迷粉」也是透過電視共享小戴獲勝光榮時刻，讓愛爾達電視體育頻道收視率居高不下，本周新加坡公開賽愛爾達體育台同樣會從12日八強賽起提供直播服務，球迷們趕緊把時間表記上行事曆吧！

戴資穎是大馬公開賽近13年來達成女單三連冠第一人，愛爾達體育家族即時與國人分享戰況，分享在YouTube與Facebook的短片總觀看數，於4天內突破200萬人次，其中小戴奪冠影片，更登上YouTube台灣區發燒排行榜第9名，成為最夯的短片之一。

本周小戴續戰新加坡公開賽，這場比賽她去年沒參加，今年至少要進決賽才可以讓世界排名積分增加，中國大陸女單世界第二陳雨菲選擇休兵，因此積分則不會變動，所以接下來三周無論表現如何，陳雨菲都無法超越戴資穎的世界排名積分，小戴等於提前宣告直到4月30日公布的世界排名，能夠穩穩蟬聯125周球后寶座，正式打破由大陸名將李雪芮保持的124周世界紀錄。

新加坡公開賽隸屬BWF世界巡迴賽超級500系列，比大馬公開賽低一級，戴資穎要力拚締造本季個人首次連二周摘冠，首輪將會碰上華裔美籍名將張蓓雯，小戴握有對戰6勝2敗優勢，順利過關的話，八強可能對上韓國一姐成池鉉，四強則可能碰上大馬賽冠軍戰對手日本山口茜，或是泰國伊瑟儂，場場關鍵精彩可期。

新加坡公開賽今天開打，由於有會外賽，戴資穎明天才會登場，愛爾達體育3台將從4月12日八強賽開始現場直播，邀請全台球迷繼續為小戴球后集氣加油！

(中時電子報)