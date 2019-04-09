少子化問題成隱憂，桃園市議員黃景熙9日質詢桃園首創的青年事務局時，語出驚人表示少子化是國安危機，全因年輕人沒有結婚，建議增設「月下老人科」，他並問青年局長顏蔚慈有無男朋友，要她不要忙於工作、忘了結婚，面對突如其來的問題，顏愣了一下，靦腆表示：「私人問題不好在議事堂回答！」

黃景熙說，少子化是國安危機，前提就是因結婚人太少，先成家而後立業，青年成家後就會有責任，有孩子就會更加打拼、不能不工作，青年局應正視青年婚姻問題，建議在3個科之外再成立「月下老人科」，多辦理青年配對活動，「可以從市議會開始辦！」

黃景熙更無預警地詢問年僅33歲、全桃園市府最年輕的女局長顏蔚慈：「妳有沒有男朋友？」顏當場語塞、尷尬微笑，遲疑一下後表示：「私人問題不好在議事堂回答！」黃景熙仍繼續追問：「有沒有要結婚？」藉此印證自己所言「少子化就是年輕人都不結婚」，要顏不要忙於工作、忘了結婚，「以後就老了啊！」

顏蔚慈回應，青年局很關心青年成家問題，市府也提供很多補助計畫，的確應該先成家，但有關配對活動的業務過去是桃園市政府民政局主推，她也坦言，青年交友模式有改變，不再只是配對活動，很多人是透過網路社群交友，會持續更努力。

(中時 )