海巡署偵防分署今天宣布本月2日在新北市鶯歌區一處民宅 ，查獲陳姓女子涉嫌以製作目錄，供客戶參考選購之經銷手法，販售從大陸地區走私入境之日幣、美金偽鈔及偽造德國馬克債券牟取暴利，查扣偽造日本舊版聖德太子版面額1萬圓日幣，共計2億2879萬日圓、美國100萬面額美金300萬元和德國面額5億馬克債劵計40億元及證劵帳冊紀錄資料等，數量驚人。

海巡署指出，本案破案關鍵，係前年8月間海巡署接獲日本警方通報，有台籍人士涉嫌走私偽造日幣至日本地區，隨即組成專案小組展開偵查，期間會同財政部關務署關務查緝組比對、清查偽鈔來源與犯罪網絡。

歷經近1年半的監控蒐證，確認陳姓嫌犯多次從大陸地區走私舊版偽鈔來台，其中日幣偽鈔以市價八折至八五折銷售，再透過第三者仲介轉銷售亞洲各國，而偽造美金、馬克債劵則以低價賣至日本作為民間借貸抵押使用。

專案人員在確認偽鈔來源與囤放地點後，本月2日上午11時許，持法院核發之搜索票至新北市鶯歌區陳嫌住所進行搜索，當場查扣印製精美、票號重複之偽造日幣2億2879萬元日幣、偽造美金300萬元、偽造德國馬克債劵40億元等贓證物，全案依違反刑法第201條第2項偽造有價證劵罪及懲治走私條例第2條進囗管制物品等罪移送檢方偵辦。

海巡署表示，案經初步調查，陳姓犯嫌長期走私偽造外幣、債劵，藉購買者撿便宜心態或對於舊版有價證券資訊不足情況販售牟利，目前已知國內、外已不少人受騙。除持續積極清查相關共犯及偽造貨幣之流向外，並請民眾提高警覺，小心辨識，

(中時 )