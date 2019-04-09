年逾9旬的陳阿嬤8日上午頭戴帽子、手拄著雨傘，打扮整齊從家中走到一所高中，口中不斷用台語嚷著：「我要去讀書的地方！」經路過學生察覺有異而報警協助。因她身上沒帶錢包，員警經驗推斷，阿嬤應該是住在附近，此時阿嬤的女兒也打電話到派出所詢問，警方立刻將她載回家。

台中市第二分局永興派出所接獲民眾報案，稱有迷失老人需要協助，警員據報立刻趕往現場，發現已逾9旬的陳姓老阿嬤頭戴帽子、手拄著雨傘，一身紫色系列的整齊裝扮讓人印象深刻。

警方與老阿嬤對話時發現，阿嬤的記憶似乎停留在少女時代，只記得自己要去上學；吳員以從警多年的經驗推斷，老阿嬤走路顫顫巍巍，身上又沒帶錢包，應該是住在附近；正當警方準備聯絡家人時，剛好老阿嬤的女兒也打電話到派出所詢問，果然就是住在附近的居民，警方立刻將她載回家，過程中，年輕的員警一路緊牽著老阿嬤的手，且低頭聆聽老阿嬤說話，溫馨的背影讓人為之動容！

(中時 )