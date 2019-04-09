5月繳稅月快到了，荷包將大失血，不過，若能善用政府最近推出的各種補助，可望省下一筆可觀費用，這些補助包括育兒津貼及托育補助、電動機車、節能家電、春遊補助等，最少省千元、最高省萬元，還可減稅。

《聯合新聞網》整理政府各單位補助，如下:

＊交通部觀光局「春遊補助」：即起至6月30日，自由行旅客周日至周四入住合作旅宿，每人每房補助500元（限補助一次）；18至40歲民眾入住離島、小鎮民宿各加碼500元，每人最高補助1500元。

＊經濟部「節能補助」：民眾淘汰舊冷氣、電冰箱，換購有節能標章的家電，最高各補助3000元外，財政部「貨物稅條例」修正草案，購買節能家電減徵2000元貨物稅，民眾只要符合資格都可獲得補助與減稅。

＊經濟部、環保署「電動機車補助」：汰換二行程機車，購買電動機車，重型補助15000元、輕型13000元及小型輕型10200元；新購電動機車，重型13000元、輕型11000元及小型輕型8200元。

＊政府擴大育兒津貼及托育補助，但兩者只能二擇一，且個人綜合所得稅適用稅率20%以下才能申請：0～5歲幼兒由家長自行照顧，或委託未與政府簽約保母照顧，每月補助2500元；0～2歲幼兒送私立托嬰或與政府簽約保母，每月補助6000元，送公辦托嬰中心、公共托育家園每月補助3000元；2～5歲幼兒送公幼免學費、非營利幼兒園學費每月不逾3500元、準公共化幼兒園每月不逾4500元。

(中時電子報)