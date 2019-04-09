花蓮縣農友利用沼液澆灌稻作，可增加質量。（花蓮縣環保局提供）

花蓮縣農友利用沼液澆灌竹園，可增加竹筍產量。（ 花蓮縣環保局提供）

花蓮縣配合行政院環保署政策進行「畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用計畫」，成果豐碩，至去年底已通過家數42家次，通過比例達75％ 以上，成果全國第一！

另外，花蓮縣向環保署申請花蓮縣畜牧糞尿資源化處理計畫補助4200萬元，也是全國第一案過關，該案預計於今年底前可完工運轉，利用畜牧廢水產生的沼氣進行發電，將有效改善環境，減少河川污染。

花蓮縣農友利用沼液澆灌農作物，提升了多元化作物質量。 （ 花蓮縣環保局提供）

環保局長饒忠指出，花蓮縣針對未參加「畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用計畫」的畜牧業者已加強稽查，俾促使業者及早入列，去年度稽查724家次，違反水污染防治法的業者依法裁處，至今裁罰9家次。同時，針對通過沼渣計畫的畜牧業者，每月都會排定輔導行程，以確保畜牧場確實處理畜牧廢水，減少河川污染。

饒忠表示，「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用計畫」是環保署自104年起推動的畜牧糞尿資源化處理政策，花蓮縣積極配合推動，畜牧廢水需經10天厭氧發酵後，始可進行澆灌，全縣澆灌農地已達22公頃，每年可減少畜牧廢水約9萬4891公噸排入河川，河川污染削減量約為每年可削減生化需氧量7591公斤。

另，環保局水汙染防治科長林蔡毓指出，為提供澆灌農地作為肥份使用，有效改善河川污染，提升生活品質，未來玉里三民地區畜牧資源化處理計畫沼氣發電處理設施完工，將可協助三民地區處理畜牧廢水每天達300噸，進行沼氣發電，每年預估可產生2260萬度的電力，發電後沼液可進行農地澆灌，減少河川污染。

農民如有興趣參加畜牧糞尿沼渣沼液計畫，環保局將派員媒合畜牧業者協助農地土壤地下水檢測並撰寫計畫書，送請農業單位審查，經審核後即可實施澆灌作業。通過後，環保局也會定期檢測澆灌農地的土壤、地下水，以確保環境品質。

感興趣人士可與環保局聯絡，饒忠強調，花蓮縣未來將朝向「畜牧廢水零排放」目標前進，改變畜牧業過去排放大量廢水至河川造成污染的刻板印象，推動「肥水不落外人田」政策，俾增進畜牧資源再利用，創造多元經濟效益。

(中時 )