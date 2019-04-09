台南市議員謝龍介上節目《新聞深喉嚨》。（圖/本報系影音截圖）

2019.04.08新聞深喉嚨 政治大咖「全員到齊」！2020欲爭大位 先拚媽祖卡位？

昨日(8)大甲鎮瀾宮媽祖遶境，堪稱宗教界盛事。各路政治要角不缺席，企圖在媽祖轎旁「參一腳」，讓自己的「媽祖指數」成功幻化為競選人氣。台南市議員謝龍介卻打臉：「不可能啦！」

高雄市長韓國瑜絕對是本次「媽祖場」人氣王，不只短短路程走數十分鐘，連上衣都濕透甚至數度快被扯下，沿途「選總統」呼喊更響徹全場。前立法院長王金平卻不甘示弱，表示自己也有聽到民眾對他「選總統」的高喊，同時也表示大甲媽很疼自己，34年前大甲媽就有請人轉告他，縱然立委選舉未被提名，也一定要選。台北市長柯文哲也在未來數日，專程參與媽祖遶境。

有人氣拚人氣，沒人氣則想方設法拉近自己與神的距離。謝龍介上節目《新聞深喉嚨》，直呼：「不可能啦！」坦言：「要神也要人，光靠媽祖沒辦法當選！媽祖保佑，你也要有人氣！所以人說有燒香有保庇、有吃有行氣，為什麼大家都要去鎮瀾宮？因為這裡是人潮最多的地方，未來七、八天裡面，甚至也有人要下去走。」

謝龍介進一步指出，自己接到無數通電話，驕傲炫耀說：「我有看到韓國瑜耶！」而這些人，卻也距離韓2、300公尺之遠，「這樣就表示有看到了！」因為這是一種現場的氛圍，群眾激情表達「我就在那裡」，而這正是庶民人氣的展現。因此，神再怎麼靈，也得自己本身有人氣；若想全然靠媽祖當選，是不可能的事。

(中時電子報)