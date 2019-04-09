台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動日前起駕，有意角逐2020年總統大位的政治人物全部到齊，各自吸引的人氣也成為外界議論焦點。資深媒體人黃暐瀚表示，當韓國瑜上香參拜的時候，現場的民眾喊的口號是「選總統、救台灣」，他說韓國瑜會這麼被期待？可能是因為他最讓苦人們覺得窩心。

黃暐瀚在臉書指出，台灣藍綠白幾大政治人物，前幾天都到了大甲鎮瀾宮，去迎媽祖，拜神明。黃暐瀚提出某家電視台的網路直播實況，當蔡英文到場時，觀看人數為4萬6132，按讚115，倒讚709。前立法院長王金平到場時觀看人數為3051，按讚9，倒讚43。到了朱立倫時，觀看人數為1萬7395，按讚87，倒讚51。

然而，當韓國瑜到場時，觀看人數達到17萬3535，按讚有3412，倒讚118。前行政院長賴清德則為觀看人數1萬7055，按讚99，倒讚132。台北市長柯文哲到場時，觀看人數為3萬4367，按讚685，倒讚173。

黃暐瀚說他特別注意到，當韓國瑜上香參拜的時候，現場的民眾，喊的口號是：「選總統、救台灣」，黃說他們不只要韓國瑜「選總統」，內心期盼的其實是要他「救台灣」。

「台灣已經到了要救的地步了嗎？」黃暐瀚說看在高位政治人物的眼中，也許不是，但對每天為三餐溫飽打拚的艱苦人們來說，卻是最卑微的需求。為什麼韓國瑜會這麼被期待？黃暐瀚直言，可能是因為韓最讓苦人們覺得窩心。

(中時電子報)