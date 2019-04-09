彭文正更直接在節目中喊出「支持蔡英文等於禮讓國民黨；等於禮讓柯文哲；等於禮讓韓國瑜...等於投降共產黨」。(截圖自Youtube)

國、民兩黨為了2020總統大選人選，都在上演「茶壺風暴」，民進黨英賴大戰尚未落幕，政論節目主持人彭文正舉出紙媒報導「傳蔡英文不願初選」的消息，直接罵對方標題跟內文不一樣「假新聞」。英賴之爭從黨內互打到綠媒互打，彭文正更直接在節目中喊出「支持蔡英文等於禮讓國民黨；等於禮讓柯文哲；等於禮讓韓國瑜...等於投降共產黨」。

民進黨總統初選協調下周五（12日）截止，蔡總統與前行政院長賴清德隔空喊話，火藥味十足。蔡6日先是表態傾全力配合協調小組，但稍晚傳出蔡說，「我是現任總統，不可能和我的行政院長在公開場合進行政見辯論。」且明白拒絕按遊戲規畫進行黨內初選；賴清德則兩度表明，能承受外在攻擊，將堅持走完初選程序。

政論節目主持人彭文正昨在節目中說，若民進黨推選蔡英文，大家都憂心，「民進黨如果推這麼弱的候選人，那就是拱手把台灣的未來，2020交給了國民黨」，他說「本人做事，本人負責!」

彭文正說他在自己臉書也貼了「支持蔡英文等於禮讓國民黨；等於禮讓柯文哲；等於禮讓韓國瑜.....支持蔡英文等於投降共產黨」。他說自己為此付出很大代價，撲天蓋地的被整。

彭文正又點出《自由時報》4月6日晚上8點的報導「傳蔡英文不願初選 民進黨：該媒體未經查證不予回應」，他說民進黨說該媒體未經查證不予回應，民進黨更確定的話，應該說哪些事情不是真的，哪些是真的。結果，彭文正說，此則新聞上架沒多久，再點進去標題變成「蔡英文初選期間拼外交 幕後原因曝光」。他一看到這個就說「自由時報假新聞，因為標題跟內文不一樣。」

大陸網友截圖後笑說「唐湘龍说自由時報是挺賴清德的，那麼民視挺谁不就昭然若揭了嗎？」、「內鬨嗎哈哈哈」、「三立何時加入戰團？」。

(中時電子報)