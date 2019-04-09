外界不斷傳聞杜蘭特會在球季結束後選擇跳脫合約成為自由球員，甚至還有可能披上尼克戰袍。對此，勇士老闆拉科布於受訪時再次承諾願意提供一份大合約只為了能留住杜蘭特，但選擇權在杜蘭特身上。

杜蘭特在2016年夏天加盟勇士，此舉遭到外界不少批評聲浪，但他用實力來回應各方嘲諷，不但幫助勇士連奪兩季總冠軍，他個人還勇奪2次總冠軍系列賽MVP，奠定了自己在NBA的光榮地位。

然而杜蘭特卻不願與勇士簽下長期大合約，而是連續兩次都簽下1+1的合約，也就是說隔年能夠選擇留下或是走人，這又讓外界抓到機會認為他不夠忠心，並且還傳出勇士因此沒有把他當作「自己人」來看待。

拉科布在《The Athletic 》訪問時表示，他(杜蘭特)有權利選擇成為自由球員，他也會做出最佳決定，我們現在唯一能做的事情就是等待球季結束後努力遊說他，讓他願意把未來的球員生涯都效力在勇士這個團隊上面。

拉科布強調，我們是一支出色的球隊，擁有最好的教練與球員，更有熱情的球迷，也願意提供他頂級薪水，這是其他球員無法和我們相提並論的地方，更別說他也渴望著勝利，這都是我們能夠給他的，留在這裡將能夠贏得更多冠軍戒，進而成為「傳奇」人物。

拉科布說，「倘若杜蘭特最終決定加盟其他球隊，我不會責怪他，畢竟每個人都有自由選擇權，無論如何我都是他的忠實球迷，不會因此有任何的改變。」

(中時電子報)