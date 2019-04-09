為減輕長者來回奔波的困擾，台北區監理所持續與新北市區公所跨機關合作辦理高齡駐點服務，4月份分別在三峽、淡水、鶯歌區公所辦理換照服務，還提供儲值200元電子票證一張。

台北區監理所表示，4月份的場次分別是11日上午10時至12時在三峽區公所；16日上午10時至12時在淡水區公所；23日上午10時至12時在鶯歌區公所，請把握機會儘快辦理。

台北區監理所也提醒要換駕照的長者，須攜帶身分證、1吋相片2張、體檢及認知測驗合格證明；要辦理繳回駕照的長者則須攜帶身分證，於上述活動時間前往辦理。辦理成功再致贈您儲值200元具紀念價值之電子票證1張，數量有限送完為止。

台北區監理所指出，高齡駕照管理制度自2017年7月1日起實施，普通駕照有效期限至75歲。實施日期後屆滿75歲的駕駛人如有駕車需求，需先做體格檢查並經認知功能測驗合格後再換發駕照；無駕車需求者，請辦理駕照繳回註銷。

另外，年滿75歲以上長者，若因交通違規收到換照通知者，須於3個月內辦理換照，逾期未換照者，公路監理機關將逕行公告註銷駕駛執照。詳情可上台北區監理所高齡駕駛人專區查詢https：／／tmvso.thb.gov.tw／page？node=d4ad0dea-c0bb-4b8f-8802-7c66c4ce654b，或電台北區監理所駕管科(02)2688-4366＃205詢問。

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