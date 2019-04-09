槓上行政院長蘇貞昌？公股行庫董總在連假前「大地震」，外界質疑都是為了2020年選舉考量，其中，高銀董事長張雲鵬出任華南金控董事長一事，因事先未收到財政部方面的訊息，高雄市長韓國瑜拒放人，並表示，不是不放人，希望張雲鵬能先說明慶富案始末，再離職比較好。

總統大選即將展開，行政院長蘇貞昌選在清明連假前大幅調整公股行庫人事，不僅重新啟用慶富弊案下台的廖燦昌，新任人馬也多與深綠和新潮流有淵源，在蔡賴相爭之際，這波人事抓金流也抓人脈，「政治任命」斧鑿斑斑。

而新任的華南金控董事長張雲鵬則是高雄銀行董事長，2017年8月間慶富爆發詐貸及虛偽增資案時，高銀對該公司集團的貸款形成呆帳，直到現在都還在檢討與改善，張也難辭其咎。

對於高銀董事長張雲鵬出任華南金控董事長一事，韓國瑜接受記者採訪表示，今天下午兩點，會再和張雲鵬溝通，請張於4月25日在高雄市議會上，好好報告慶富案始末，然後再離職，會比較好。如果張在市議會質詢前離職，會給外界留下不好的觀感，當然張雲鵬會有自己想法，但站在市府立場，仍會規勸張留下來。

(中時電子報)