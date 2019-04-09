例行賽開打了一陣子，賽揚左投「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)仍然無人眷顧，現在他只好降價求售。起標價為1年1790萬美元，這其實是合格報價而已，當初陳偉殷都不願意拿的。凱寇的經紀人可是堂堂波拉斯(Scott Boras)。

波拉斯不久前才刷新了自由市場最大合約紀錄(哈波13年3.3億美元)，另一位大客戶凱寇卻面臨滯銷。老東家太空人開過複數年合約，但凱寇嫌少，他原本的底價是6年1.5億美元(平均年薪2500萬)。

凱寇生涯76勝63敗，3.66自責分率，2015年美聯賽揚獎，他有本錢喊出高價。但他的處境有些尷尬，冠軍級球隊通常團薪爆表，重建中的弱隊也不需要31歲投手，結果變成有行無市。

隨著例行賽開打，凱寇身價只會繼續降低，美媒FOX報導他可能願意簽1年短約，這樣天使、洋基都有理由買下他了。

天使砸那麼多錢綁住卓奧特(Mike Trout)，花點錢升級先發輪值是合理的。大谷翔平明年就回來投球，先用凱寇撐過這季再說。NJ.com也建議洋基考慮一下，他們剛剛才傷了王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)，雖然要繳豪華稅，不過可以換取塞弗瑞諾寶貴的休養時間。

如果凱寇加盟洋基，就必須依照球隊規定刮光他的大鬍子，而他相信自己的鬍鬚有神力，這樣說來還是找其他球隊比較好。

(中時電子報)