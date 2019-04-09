淨妍醫美集團為深化兩岸交流，促進專業與技術的成長，日前舉辦「第二屆淨妍醫美商學院─臉部埋線提升術專家研習營」，多位來自全台的醫師們到場參與，更有從中國大陸遠道而來的醫師群前來取經，其中，全世界小商品最大集中市場浙江省義烏市，最大醫療美容中心韓薇娜醫美集團，也特別率團前來參與這場盛會，總監徐三軍也親自體驗了「線雕聖手」周哲宇醫師的埋線拉提療程。

總院長陳俊光無私分享 教學相長成就兩岸醫界

本次研習營中，由經驗豐富的「台灣微整形教官」陳俊光總院長和「線雕聖手」周哲宇醫師主講，並由總院長陳俊光親自示範埋線拉提，從理論到實踐，完整教學，透過實戰經驗分享，讓來自兩岸的醫師們相互學習與交流。總院長陳俊光表示：「透過此次研習營，讓兩岸和集團的醫師們都能持續獲得最先進的醫美專業知識與技術。」淨妍醫美集團自2018年開辦專家技術培訓營，去年在武漢舉辦了「第一屆淨妍醫美商學院─童顏拉提實戰訓練營」，透過兩岸專家們的相互學習與交流，探討不同醫療線材與拉提術式的現狀與發展。

參加此次研習的前台大醫院整形外科主治醫師陳志軒表示：「此次研習營，透過專業醫師的講解，更加了解醫療線材的原理，以及每種醫療線材如何達到最好的應用。」近年穿梭於兩岸，十分熟悉兩岸醫美市場的醫師王惠民也分享：「透過專業醫師們無私的分享，看到自己操作時的盲點，從其他醫師操作的經驗中得到解決的方法，真的是受益匪淺。」

埋線拉提效果持久 已成亞洲最夯！

埋線拉提是利用醫療可吸收縫合線，植入皮下的立體空間，有如「鋼架支撐」，能夠立即達到拉提與緊實的效果，可改善臉部問題，包括：眉型拉提、眼尾下垂、法令紋、嘴邊肉、蘋果肌下垂、雙下巴、下顎線V-Line拉提等等，運用非常廣泛，除了臉部以外，胸部、腹部、臀部、手臂皆可以使用埋線達到拉提與緊實的效果。諸多優勢讓埋線成為目前亞洲最夯的拉提項目，總院長陳俊光指出：「東方人對於臉部動刀較有顧慮，而埋線拉提不需透過手術即可達到比音波、電波較為持久的拉提效果，也因此亞洲線材的使用成長率高過歐美，且是逐年成長。」

淨妍醫美集團近年來透過全方位系統性經營，打造出兩岸華人信任的醫美品牌，同時也更積極投入直營及加盟雙向策略，加速國際化腳步，全力擴展大陸市場，目前兩岸共有17家連鎖與合作診所，包括台灣8家、大陸9家，並陸續有其他醫療機構主動洽談合作，而在開拓事業之際，除力行公益外，也不忘促進兩岸交流、打造良好的醫學互動，精進醫療專業技術與知識。

來自浙江省義烏市的韓薇娜醫美集團特別率團前來參與這場盛會（左一為院長禹海藍、左二為徐三軍總監、中間為淨妍醫美集團總院長陳俊光、右二為趙金鷹董事長、右一為楊秋月總監）

(中時電子報)