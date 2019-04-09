藝人郭彥甫深夜臉書直播，感概投入繪畫後幾乎失去與朋友相處時間，更一度淚崩表示：「如果沒有畫畫，我應該去自殺了」，引發網友討論，稍早他則在臉書PO文道歉，表示不好意思驚動大家，更坦言：「我沒有任何煎熬，沒有任何不快」。

郭彥甫稍早在臉書PO出286字道歉文，他表示昨天開直播崩潰痛哭，主要是藝術家個性使然，也再三強調沒有任何煎熬和不快，至於會開直播單純是想跟朋友聊聊天，對於投入繪畫他坦言畫的很開心，過程中像是跑在馬拉松賽道上一樣，心中只有目標根本沒有時間去抱怨，對於今年要去威尼斯展覽，他難掩興奮表示：「這是瘋狂到爆炸的事！一切都很棒！也要跟大家說只要真心付出夢想是會被實現，謝謝大家關心，我還是那個樂觀到不行的彥甫沒有變」。

看到郭彥甫心情恢復平靜，網友也紛紛留言打氣：「人生難免遇到低落的時候,可是重要的是,你知該如何走下去,做自己喜歡的事」、「您的努力是大家的精神支柱，我們對你有信心」、「其實人難免有低潮，不用害怕去面對和分享」。

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(中時電子報)