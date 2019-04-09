國民黨立委賴士葆（左起）、曾銘宗、費鴻泰及林德福等9日舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會，質疑民進黨近三年來擬假藉打假新聞之名，修訂《數位通訊傳播法》等8法，藉此戕害新聞自由、限制言論自由，呼籲全民予以譴責、抵制，而國民黨也一定傾全力反對到底。（劉宗龍攝）

國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗及費鴻泰等9日舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會，質疑民進黨近三年來擬假藉打假新聞之名，修訂《數位通訊傳播法》等8法，藉此戕害新聞自由、限制言論自由，呼籲全民予以譴責、抵制，而國民黨也一定傾全力反對到底。（劉宗龍攝）

國民黨團召開記者會。（黨團提供）

國民黨團今召開記者會，直指民進黨執政3年來，擬假藉打假新聞之名，修訂《數位通訊傳播法》、《廣播電視法》等8法，戕害新聞、言論自由；且民進黨去年敗選，主因是拼經濟不力、 兩岸關係陷入僵局卻束手無策，如今卻不思檢討，反怪罪假新聞，呼籲全民予以譴責、抵制，國民黨也會傾全力反對到底。

藍委曾銘宗指出，身處民主法治國家，重要基礎就是新聞、言論自由，也是我國諸多民主先進努力得來的寶貴資產，但過去宣稱堅持百分百言論自由的民進黨，執政近三年來卻擬假借打假新聞之名修訂8項法案，戕害新聞自由，呼籲全民一同譴責、抵制。

曾還說，依據通傳會組織法規定，NCC依法獨立行使職權，委員應超出黨派以外，呼籲NCC依法行政，本於獨立機關權責捍衛新聞、言論自由，而黨團近期也將正式拜會NCC表達關切， 要求NCC確保新聞自由、言論自由。

藍委費鴻泰則說，民進黨執政無能，選舉到了就想辦法從官股銀行搬錢，上週突然發動多個官股銀行董、總人事；其中，高雄銀行董事長張雲鵬人事還遭高雄市政府、市長韓國瑜的抗議。他直言，建議張雲鵬至少要在高雄市議會做完慶富案相關報告後，再到華南金控任職；而若真的到了華南金控，立院財委會也將盡快安排張針對高銀對慶富的貸款，向社會大眾說清楚講明白。

費接著說，民進黨的招數就是一遇選舉就封人嘴巴、箝制言論自由，假借打假新聞名義要動手修8法。他指出，其中《廣電法》更是惡中之惡，最近中天電視台才被罰款100萬，要求改善甚至揚言撤換新聞主管，「全世界除了共產、獨裁國家外，沒任何國家敢做這樣的事」，只有民進黨敢一到選舉就五鬼搬運、牽制言論自由。

他批評，對於這樣的政府，全民應發起罷免，並將立委、總統全換掉，國家不能讓獨裁政黨繼續箝制言論自由。

藍委賴士葆也說，如今民進黨內總統蔡英文、前行政院長賴清德還鬥得不可開交，同時卻推出一系列箝制言論自由的相關法案，對比7日剛過的新聞自由日「多諷刺」，如今馬上舉起大刀大砍新聞自由，甚至祭出「連坐法」，若文章登在網路上，不僅對投書者咎責，業者也要咎責。

他並質疑，所謂假新聞誰來認定？只要對民進黨不利的新聞就叫假新聞？如今不僅管到平面、電視媒體，還要管網路新聞，道道地地開民主倒車，可見台灣已在民進黨執政下，漸漸遠離民主，往共產極權走。

(中時 )