針對黨內初選紛擾，蔡英文總統9日強調，怯戰絕對不是自己的風格，為求勝選她可以跟任何人合作。（范揚光攝）

蔡英文：怯戰不是我的風格 盼團結拚勝選

針對有部分媒體報導，稱昨天民進黨總統初選協調小組安排蔡英文總統與前院長賴清德會見中，蔡總統曾提出「現任優先」等主張。協調小組今發聲明否認。總統蔡英文也出面開記者會，回答有關初選爭議，蔡英文說「怯戰不是我的風格 盼團結拚勝選!」

在「蔡賴會後，蔡英文總統今天召開記者會，強調「怯戰不是我的風格」，她一向不畏戰，只是希望黨內能夠團結拚勝選，對於是否延後初選時間等技術性議題，她也要求黨中央必須要有最大的空間和彈性，來協調出勝選組合。

「蔡賴會」後各種傳言不斷，近來挺英派也不斷對外放話，蔡英文今天召開記者會，首次對她的立場發表談話。

對有部分媒體報導，稱昨天民進黨總統初選協調小組安排蔡英文總統與前院長賴清德會見中，蔡英文提出「現任優先」等主張，蔡英文否認，強調那只是在談2014年情況。

蔡英文指出，2012年她也參加了初選，那次跟她競爭的是現在的行政院長蘇昌貞「那次沒有贏」，初選在那時帶來的是什麼負面效果，大家應該還記得。

她說，民進黨只要進入競爭性階段，大選就從來沒贏過。我們都非常期待找出一個團節的方案，2020打出一個勝利的戰爭。所以這段時間給她貼標籤、攻擊我，她都忍耐，就是希望給協調小組時間。她說「我的立場很清楚，我們必須以團結為目標 ，找出勝選最大的可能性!」

蔡英文以蘇貞昌為例，強調她可以跟任何人合作，包括賴清德，重點是民進黨上下對這一局必須謹慎以對，媒體詢問是否有「蔡賴配」或「蔡賴配」可能，她說，這一局還是讓協調小組去協調。

她要求民進黨中央不是只辦選務，應該要有最大空間和彈性協調出勝選組合，至於是否延後等技術性問題，黨中央要有自自己的意思，再跟大家商量做成決定，她也會予以尊重。 蔡英文也強調，做為現任總統尋求連任，達成連任是她的責任，要民進黨對執政有信心。團結才能拚勝選。

蔡英文說，打過初選都知道後果，問題不在候選人，真正問題在於支持者間的矛盾跟對立，如果想的是初選而忘記大選，我的心情是希望可以站在團結，初選的裂痕歷歷在目，因此昨天會面有賴院長，還有三位協調小組成員在場，有告訴這幾位成員，這一局要問一下自己，誰要退還是誰要合作，合作如果是選項，就應該要全黨傾全力合作，全黨應該要往這個方向去走，「蔡英文可以跟任何人合作」。民進黨只有合作，才能成就大局，實現對台灣的責任。

蔡英文：怯戰不是我的風格 盼團結拚勝選

(中時電子報)