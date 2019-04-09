隨著電子商務蓬勃發展與民眾消費型態改變，中華郵政便利包一年有10％以上的成長，去年達2400萬件，今與全家便利商店合作，民眾可透過全家在全台3347家據點，以更優惠、快速的服務寄送郵局便利包郵件。

全家表示，「郵局便利包店寄宅」服務的包裹有兩種規格，一號包包材售價1元，配送費用特價45元（原價65元）；二號包包材售價2元，配送費用特價57元（原價75元），寄件後2至4天可送達，離島及花東偏遠地區則要4天以上，若成效良好，未來不排除擴大納入其他規格。

中華郵政公司與全家便利商店公司合作推出「郵局便利包店寄宅」服務，民眾可透過全家3347家門市交寄郵局便利包郵件，經由中華郵政綿密的投遞網路，將郵件送達收件者住宅，提供民眾交寄郵件多元選擇。

中華郵政發言人郭純陽表示，中華郵政擁有1298間郵局及561家郵政代辦所，並預計於2019年底前完成建置2000座「i郵箱」，現在再透過企業策略結盟，加上全家的門市，等於據點超過7000個。

郭純陽說，民眾於郵局窗口或全家門市購買郵局1、2號便利包包材後，可至郵局窗口或全家門市交寄重量1公斤以內的郵局便利包郵件。在全家門市交寄時，點選操作互動式資訊服務站（FamiPort）螢幕畫面郵政郵徽圖形，進入郵局便利包交寄畫面，並輸入收、寄件人等郵件資訊及列印託運單後，持郵局便利包及託運單至全家門市櫃檯繳費，即可完成交寄。

全家E-Retail事業部部長陳菀揚指出，全民電商時代來臨，近年業餘小賣家大量興起，利用工作以外時間經營網拍，上班前、下班後的寄件需求，是可期的市場商機，與郵局合作的便利包店寄宅，主攻小型宅配包裹需求，24小時皆可寄件。

根據調查，全台有333萬人上網賣東西、1470萬人上網買東西，C2C商業模式連年成長10％以上，全家內部資料也顯示，店到店的店取包裹年增2至3成，去年達1億件次，其中C2C包裹比例達7成。

(中時 )