45歲中國大陸影星廖凡演技2度問鼎金馬獎，2014年則以《白日焰火》勇奪第64屆柏林影展最佳男演員銀熊獎，是首位華人柏林影帝，也演出過不少賣座電影，然演技備受肯定的他，私下卻爆出重大失誤，傳出他酒駕，掀起軒然大波。

有陸媒拍到廖凡為老婆霍昕舉辦39歲生日派對，玩得相當開心，他更貼心為太座切蛋糕分予眾人，席間也喝了不少酒，因此散會時叫了代理駕駛，孰料快到家時他下車到便利商店買東西，就讓代駕先行離開，之後竟自己開車返家，有請代駕等於沒請！

廖凡爆酒駕，他的經紀人則回應媒體表示沒這回事，更8字怒斥：「誰編的故事問誰去！」，事實真相目前不得而知，然網友評價兩極，有人認為都到家門口了這問題應該不大，也推測他身為公眾人物，可能不想洩漏住家確切地址，也有人覺得他都特代駕了，不管離家多近，「喝酒就是不能碰方向盤」，責備廖凡不該心存僥倖。

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(中時電子報)