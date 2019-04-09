嘴巴破洞常常發生在嘴唇、舌頭、口腔底部、頰側及上下齒齦，耳鼻喉科醫師表示，口腔癌最容易從舌頭和頰側黏膜開始，若病灶處出現潰瘍超過2周都未癒合、反覆出血等4大症狀，要當心恐是口腔癌前兆。

根據衛福部統計，口腔癌每年發生人數約7千人，好發年齡多在40-70歲之間，其中壯年男性最常見。《問8健康新聞網》報導，嘉義長庚紀念醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭指出，若口腔潰瘍超過兩周遲遲不癒合、反覆出血、出現腫脹或硬塊、黏膜白斑或紅斑範圍持續擴大，有可能是早期口腔癌前兆，不可輕忽。

嚼檳榔、吸菸、喝酒、口腔衛生習慣差，皆為罹患口腔癌的高危險群，蔡明劭建議定期做口腔黏膜檢查，最好戒菸酒檳榔，並維持口腔清潔。早期口腔癌治療的五年存活率可達7成以上，蔡明劭提醒，及早發現、及早治療最好，若拖到第三、四期才診治，存活率則只剩下一半左右。

(中時電子報)