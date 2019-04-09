2019新北市潑水節今天上午舉辦啟動記者會，現場集結緬甸當地象徵吉祥的貓頭鷹雕像、風動石、傳統服飾及特色美食等，邀請民眾參與周末的潑水節盛會。（譚宇哲攝）

2019新北市潑水節將於4月14日在中和區華新街登場，今年活動以「石來運轉」為主題，融入緬甸文化，首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福等主題潑水區，邀請民眾體驗東南亞的新年節慶的熱情祝福。

緬甸潑水節由來有著特別的男神傳說，傳說Tha Gyar Min天神與Brahma天神打賭，因Brahma天神賭輸，於是將自己的頭顱砍下，並交由7位仙女輪流守護，每年新年的最後一天，仙女會進行交接儀式，交接儀式時會用Thabyay枝灑水，因此演變成潑水節。

2019新北市潑水節今天上午舉辦啟動記者會，現場集結緬甸當地象徵吉祥的貓頭鷹雕像、風動石、傳統服飾及特色美食等，邀請民眾參與周末的潑水節盛會。

新北市文化局長蔡佳芬現場也穿著緬甸女性傳統服是亮麗登場，她表示，目前全台約有75萬新住民，新北市新住民就超過10萬人，新北巿府從1998年起舉辦潑水節，希望藉由活動讓全國民眾認識東南亞文化，增進台灣民眾與新住民間的文化交流。

今年除了4月14日在中和登場的主活動外，即日起至30日期間，也將首度在板橋區及三重區辦理東南亞文化交流系列活動14場，如親子體驗活動、主題電影、東南亞市集、社區走讀、及東南亞料理教學等，歡迎民眾免費參加，相關資訊及活動報名方式詳情請上新北市文化局網站查詢。

(中時 )