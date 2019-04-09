台啤當家主控蔣淯安、中信兄弟蜘蛛人張志豪，決心瞄準首座生涯紀錄。（品牌提供）

UNDER ARMOUR昨 （8日）發表「UA RUSH」科技裝備，並攜手Team UA郭婞淳、李智凱、蔣淯安、張志豪等專業運動員共同體驗，訴求透過創新的「礦物纖維布料」，能提供身體運動所需的更多動能，幫助強化運動表現。

舉重女神郭婞淳分享，2012年倫敦奧運女子舉重賽事中，因挺舉時腳步沒站穩被判失敗；2014年仁川亞運備戰期間時，又被槓片砸傷右大腿，面對接踵而來的嚴苛挑戰，郭婞淳從來都沒被擊倒，而是屢敗屢戰。

而男子競技體操選手李智凱，在體操世界盃杜哈站-鞍馬項目決賽中，再光榮添下1金，等於是已經包辦2020年東京奧運積分賽前四站的三站金牌，也讓招牌「湯瑪士迴旋」於國際舞台完美發威，幾乎如同提前拿到2020年東京奧運的參賽門票。李智凱表示，如果不嚴格、不比別人辛苦，要如何跟別人比較？那就不叫做競技，而是遊戲了。接踵而至的壓力，他也坦言自己諮詢過心理師的協助，期望能藉此讓心情冷靜下來，最終將最大的敵人與目標設定改為「自己」。

(中時 )