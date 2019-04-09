台中市政府當紅娘，舉辦單身聯誼活動，為40至55歲單身者量身打造的「愛在沙鹿，幸福花開」，9日開始報名，台中市長盧秀燕表示，「追求真愛永不嫌遲！」舉辦40~55歲熟齡聯誼，這是公辦的，不限公務員，市民朋友也歡迎報名。

民政局長吳世瑋表示，市府每年單身聯誼活動都會規畫一場中壯年組，今年「愛在沙鹿，幸福花開」由沙鹿區戶政事務所承辦，活動預計於6月1日在港區藝術中心舉行，希望透過豐富活動讓愛情開花結果、共創幸福人生。

「追求真愛永不嫌遲！」盧秀燕表示，市府公務同仁常因忙於公務，耽誤終身大事，另一方面現代人也有晚婚趨勢，所以市府每年都會舉辦單身未婚聯誼，因為還是蠻多人追求婚姻生活。

她說，現代人越來越晚婚，加上公務同仁因為工作關係耽誤交友時間，民政局注意到該趨勢，舉辦40~55歲熟齡聯誼，不限公務員，市民朋友也歡迎報名，市府牽紅線為有情人成眷屬。

盧秀燕表示，雖然是熟齡，還是有很多人追求婚姻生活的，市府會繼續努力，歡迎歡迎符合年齡條件並設籍台中市，或在台中就學就業的單身民眾把握機會踴躍報名參加。

(中時 )