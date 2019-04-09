提現任優先？ 柯建銘：蔡英文絕對沒有 16:092019/04/09 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝） 民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝） 針對有媒體報導指出，蔡英文總統在「蔡賴會」中主張「現任優先」，對此，民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘9日在立法院受訪表示，蔡總統、賴院長及協調小組成員絕對沒有提到現任優先。 (中時 ) #成員 #協調 #小組 #民進黨 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 青農喊蔡賴配 小英微笑以對 01:132019/04/05 政治 快評》 放任蔣中正被抹黑 國民黨選舉事倍功半 19:532019/04/05 政治 兩岸民心之爭 大陸更自信 04:092019/04/07 政治 還好意思叫民主進步黨嗎？ 04:102019/04/07 政治 快評》加強管制假訊息 那要先開罰蔡英文嗎？ 14:152019/04/07 政治 賴清德：2020民進黨輸 台將輸掉主權 17:342019/04/07 政治 楊渡看血案 民進黨當成台灣欠的帳單 04:102019/04/09 政治 蔡英文：怯戰不是我的風格 盼團結拚勝選 11:322019/04/09 政治 《快評》優先提名現任者 比較有利勝選？ 12:142019/04/09 政治 總統的責任 蔡英文：必須連任 14:062019/04/09 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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