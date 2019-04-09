民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝）

民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘。（劉宗龍攝）

針對有媒體報導指出，蔡英文總統在「蔡賴會」中主張「現任優先」，對此，民進黨五人協調小組成員、民進黨立院黨團總召柯建銘9日在立法院受訪表示，蔡總統、賴院長及協調小組成員絕對沒有提到現任優先。

(中時 )