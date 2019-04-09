上月底川普私人俱樂部海湖莊園（mar-a-lago）突遭一名張姓大陸女子闖入，還被搜出帶有惡意程式的隨身碟，原先大陸官媒澄清張女只是超級川粉、想藉此攀龍附鳳，不過美國聯邦檢察官8日又提出新事證，在張女飯店房間內搜出密錄偵測器及價值數千美元現金，檢方認為案情不單純，張女可能是間諜。

3月底成功闖入川普海湖莊園的張姓陸籍女子被搜出飯店房間內有防止監控的密錄偵測器，另外還有近8,000美元現金，案情不單純。

上月底全名可能為「張玉靜」（Yujing Zhang，音譯）陸籍女子成功闖入川普海湖莊園，張女接受調查時前後說法不一，特勤局還在她身上搜出裝有惡意程式的隨身碟，全案疑點重重，外界高度懷疑張女可能在進行間諜活動，不過大陸官媒《環球時報》隨後刊文稱張女只是超級川粉，意圖參加莊園活動攀龍附鳳。

8日案情又有新進展，綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報報導》（The Washington Post），昨日張女二度出庭受審，檢察官表示在其飯店房間內搜出多台電子裝置，包括一台能測出隱藏攝影機的密錄偵測器、第5支手機、5張Sim卡、9個USB隨身碟，另外還找到多張信用卡、以及價值約8,000美元的美金、人民幣現鈔，檢方認為張女「有可能意圖對美進行間諜活動」，並且認為張女「有潛逃可能」。

起訴書內容指出，張女上月28日自上海飛抵美國，30日搭乘計程車前往海湖莊園，先是因語言不通而成功通過莊園兩個安全崗哨，隨後又稱自己是來參加一場可能已經取消的美華友好活動，還稱自己提早到場是「為了熟悉莊園地形」。

她隨後被發現隨身攜帶的隨身碟當中裝有惡意程式，特勤人員伊萬諾維奇（Samuel Ivanovich）出庭作證時表示，當張女的隨身碟連接上幹員的電腦時，電腦竟自動開始下載資料，幹員形容這種情況「非常不尋常」，以前從沒見過。

檢察官表示，根據目前發現的種種證據，認定張女「非常不能信賴」，稱她「騙了所有人」，不過也澄清目前沒有任何指控指向她參與間諜活動。張女目前被控2起罪狀，包括對聯邦探員說謊、以及擅闖受管制的私人土地，檢方預計未來一周內正式對她提出告訴，而法庭下周也會做出裁定。

(中時電子報)