上月底川普私人俱樂部海湖莊園（mar-a-lago）突遭一名張姓大陸女子闖入，還被搜出帶有惡意程式的隨身碟，原先大陸官媒澄清張女只是超級川粉、想藉此攀龍附鳳，不過美國聯邦檢察官8日又提出新事證，在張女飯店房間內搜出密錄偵測器及價值數千美元現金，檢方認為案情不單純，張女可能是間諜。
上月底全名可能為「張玉靜」（Yujing Zhang，音譯）陸籍女子成功闖入川普海湖莊園，張女接受調查時前後說法不一，特勤局還在她身上搜出裝有惡意程式的隨身碟，全案疑點重重，外界高度懷疑張女可能在進行間諜活動，不過大陸官媒《環球時報》隨後刊文稱張女只是超級川粉，意圖參加莊園活動攀龍附鳳。
8日案情又有新進展，綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報報導》（The Washington Post），昨日張女二度出庭受審，檢察官表示在其飯店房間內搜出多台電子裝置，包括一台能測出隱藏攝影機的密錄偵測器、第5支手機、5張Sim卡、9個USB隨身碟，另外還找到多張信用卡、以及價值約8,000美元的美金、人民幣現鈔，檢方認為張女「有可能意圖對美進行間諜活動」，並且認為張女「有潛逃可能」。
起訴書內容指出，張女上月28日自上海飛抵美國，30日搭乘計程車前往海湖莊園，先是因語言不通而成功通過莊園兩個安全崗哨，隨後又稱自己是來參加一場可能已經取消的美華友好活動，還稱自己提早到場是「為了熟悉莊園地形」。
她隨後被發現隨身攜帶的隨身碟當中裝有惡意程式，特勤人員伊萬諾維奇（Samuel Ivanovich）出庭作證時表示，當張女的隨身碟連接上幹員的電腦時，電腦竟自動開始下載資料，幹員形容這種情況「非常不尋常」，以前從沒見過。
檢察官表示，根據目前發現的種種證據，認定張女「非常不能信賴」，稱她「騙了所有人」，不過也澄清目前沒有任何指控指向她參與間諜活動。張女目前被控2起罪狀，包括對聯邦探員說謊、以及擅闖受管制的私人土地，檢方預計未來一周內正式對她提出告訴，而法庭下周也會做出裁定。
(中時電子報)
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